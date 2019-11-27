Моуринью отметил действия болбоя, который начал голевую атаку "Тоттенхэма" в матче с "Олимпиакосом"
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поблагодарил болбоя, который поспособствовал голевой атаке в игре против "Олимпиакоса" (4:2).
"Мне нравятся умные болбои. Его действия были великолепными. Он смог прочитать игру и сделал важную голевую передачу. Это очень важный момент в его жизни. Думаю, он об этом не забудет", - приводит слова Моуринью Goal.com.
Напомним, что "шпоры" уже обеспечили себе выход в 1/8 финала ЛЧ со второго места.
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