Моуринью отметил действия болбоя, который начал голевую атаку "Тоттенхэма" в матче с "Олимпиакосом"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поблагодарил болбоя, который поспособствовал голевой атаке в игре против "Олимпиакоса" (4:2).

"Мне нравятся умные болбои. Его действия были великолепными. Он смог прочитать игру и сделал важную голевую передачу. Это очень важный момент в его жизни. Думаю, он об этом не забудет", - приводит слова Моуринью Goal.com.

Напомним, что "шпоры" уже обеспечили себе выход в 1/8 финала ЛЧ со второго места.

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