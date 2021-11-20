Моуринью отреагировал на назначение Шевченко в "Дженоа"

Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью поделился мнением о назначении украинца Андрея Шевченко на пост наставника генуэзского "Дженоа".

"Ты творишь историю, когда ты выигрываешь "Золотой мяч", Лигу чемпионов, а также другие турниры. Шевченко сейчас получает свой первый опыт на клубном уровне в качестве тренера. Он хорошо поработал со сборной Украины и доказал, что имеет четкую философию футбола. Шевченко является спокойным человеком и спокойным лидером. Надеюсь, что он испытает то же, что испытал я в первом матче в тренерской карьере. Тогда я проиграл, но затем выиграл множество титулов", — приводит слова Моуринью Football Italia.

Стоит отметить, что Шевченко дебютирует на посту главного тренера "Дженоа" именно в матче с "Ромой". Встреча состоится завтра, 21 ноября.

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