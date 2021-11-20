Моуринью отреагировал на назначение Шевченко в "Дженоа"

Теги жозе моуриньюромаандрей шевченкодженоа

Моуринью отреагировал на назначение Шевченко в "Дженоа"

Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью поделился мнением о назначении украинца Андрея Шевченко на пост наставника генуэзского "Дженоа".

"Ты творишь историю, когда ты выигрываешь "Золотой мяч", Лигу чемпионов, а также другие турниры. Шевченко сейчас получает свой первый опыт на клубном уровне в качестве тренера. Он хорошо поработал со сборной Украины и доказал, что имеет четкую философию футбола. Шевченко является спокойным человеком и спокойным лидером. Надеюсь, что он испытает то же, что испытал я в первом матче в тренерской карьере. Тогда я проиграл, но затем выиграл множество титулов", — приводит слова Моуринью Football Italia.

Стоит отметить, что Шевченко дебютирует на посту главного тренера "Дженоа" именно в матче с "Ромой". Встреча состоится завтра, 21 ноября.

Не пропустите: Шевченко назвал главную цель "Дженоа" в этом сезоне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" уничтожил "Арсенал" в матче АПЛ

"Ливерпуль" уничтожил "Арсенал" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов