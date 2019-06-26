Моуринью отреагировал на слухи о работе в "Ньюкасле"

Известный португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал информацию, согласно которой он может возглавить "Ньюкасл".

"Я всегда должен играть на победу. Другое для меня неприемлемо. Поэтому мне нужен клуб, который даст мне такую возможность. Предложения от команд, которые борются за седьмое-восьмое место, не для меня. И никакой выгодный контракт меня не переубедит. У меня другая природа. Моя цель - биться ради победы", - сказал 56-летний специалист.

В течение тренерской карьеры Моуринью работал в таких клубах, как "Бенфика", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал" и "Манчестер Юнайтед". В его активе 25 выигранных трофеев.

"Ньюкасл" сейчас ищет нового рулевого на замену Рафаэлю Бенитесу.

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