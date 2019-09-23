Моуринью отреагировал на слухи о своем возвращении в "Реал"

Португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал слухи о том, что он может вновь стать главным тренером мадридского "Реала".

"Реал"? Моя единственная скамейка – дома", – приводит слова Моуринью Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что руководство "Реала" может уволить нынешнего наставника Зинедина Зидана из-за серии неудовлетворительных результатов. Главным кандидатом на пост нового наставника королевского клуба является именно Моуринью, который работал в "Реале" с 2010 по 2013 годы.

В данный момент 56-летний португалец является безработным. Его последним клубом был "Манчестер Юнайтед", откуда его уволили в прошлом году.

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