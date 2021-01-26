Моуринью отреагировал на увольнение Лэмпарда из "Челси"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью дал комментарии по поводу увольнения главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда.

"Мне всегда грустно, когда коллега теряет работу, а Фрэнк не просто коллега. Он важный человек в моей карьере. Поэтому я сожалею о том, что с ним произошло. Но таков современный футбол. Он жесток. Поэтому, когда вы становитесь тренером, то нужно понимать, что рано или поздно это случится и с вами", - приводит слова Моуринью Goal.com.

Напомним, что "Челси" объявил об отставке Лэмпарда в понедельник днём. 42-летний специалист возглавлял "синих" с июля 2019 года.

Новым наставником лондонской команды с высокой долей вероятности станет немец Томас Тухель.

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