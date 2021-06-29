Моуринью отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2020
Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен
Новый главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью поделился мнением о сенсационном вылете сборной Франции с Евро-2020 после поражения от Швейцарии (3:3, 4:5 по пенальти) в 1/8 финала.
"Я думаю, что это провал Франции. У них есть прекрасные игроки, отличная команда, очень хороший тренер, традиции. Так что да, это провал. Швейцария, у которой нет звезд, была настоящей командой. Их тренер Петкович проделал потрясающую работу.
Франция рано начала веселиться. Праздновать нужно после матча, а не во время. Они слишком рано развеселились", – приводит слова Моуринью Talksport.
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