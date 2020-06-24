Моуринью отверг предположения о конфликте с игроком "Тоттенхэма" Ндомбеле
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о взаимоотношениях с хавбеком команды Танги Ндомбеле.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболист не хочет выступать под руководством португальского специалиста. Из-за этих высказываний он якобы остался в запасе на матч 31-го тура АПЛ с "Вест Хэмом" (2:0).
"Конфликт? На скамейке были Танги, были Сессеньон, Алдервейрелд, Вертонген, Жедсон Фернандеш. И все они не вышли на поле. Таков футбол, не более того.
Я делаю все возможное для команды, но не могу начать матч с 12 или 13 футболистами, так что дело не в Ндомбеле", - цитирует Моуринью Goal.
В нынешнем сезоне Ндомбеле забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 19 матчах АПЛ.
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