Моуринью ответил Конте

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Моуринью ответил КонтеГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ответил своему коллеге из лондонского "Челси" Антонио Конте, который вступил с ним в заочную словесную перепалку.

"Единственное, что я хочу сказать, чтобы положить конец этой дискуссии - да, я совершал ошибки в прошлом, находясь у кромки поля. Я буду и дальше совершать ошибки, но уже в меньшем количестве. Но чего со мной не случалось и не случится никогда, так это дисквалификации за договорные матчи", - цитирует наставника "красных дьяволов" El Mundo Deportivo.

Напомним, вчера "Манчестер Юнайтед" обыграл "Дерби Каунти" в матче кубка Англии. | soccernews.ru

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