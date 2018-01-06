Моуринью ответил Конте

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ответил своему коллеге из лондонского "Челси" Антонио Конте, который вступил с ним в заочную словесную перепалку.

"Единственное, что я хочу сказать, чтобы положить конец этой дискуссии - да, я совершал ошибки в прошлом, находясь у кромки поля. Я буду и дальше совершать ошибки, но уже в меньшем количестве. Но чего со мной не случалось и не случится никогда, так это дисквалификации за договорные матчи", - цитирует наставника "красных дьяволов" El Mundo Deportivo.

Напомним, вчера "Манчестер Юнайтед" обыграл "Дерби Каунти" в матче кубка Англии. | soccernews.ru