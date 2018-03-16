Моуринью ответил на критику в свой адрес

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Моуринью ответил на критику в свой адрес

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал критику в свой адрес.

"Я не собираюсь исчезать, убегать или плакать из-за свиста фанатов. Не собираюсь скрываться в подтрибунном помещении, быстро убегая. Я первым выйду на следующую игру, и я не боюсь ответственности.

Я мог бы быть в другой стране, в другом чемпионате, где победа была бы у меня в кармане. Но я здесь и не собираюсь менять своего отношения к делу. Когда мне было 22, я был никем в футболе, я был чьим-то сыном с амбициями. Сейчас мне 55, и все, чего я достиг, я получил благодаря труду, таланту и отношению к делу. Я верю, что в любой стене есть дверь.

Я понимаю людей, которым не нравилось, что я много выигрываю. "Опять он, опять он". За последние десять месяцев я не выиграл ничего. Я обыграл "Ливерпуль", "Челси", а теперь проиграл "Севилье", и настал их момент для радости. Моя религия гласит, что нужно радоваться счастью других. Я счастливый человек" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Тоттенхэм 30 61
4 Ливерпуль 30 60
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 30 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 30 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 30 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
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