Моуринью ответил на критику в свой адрес

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал критику в свой адрес.

"Я не собираюсь исчезать, убегать или плакать из-за свиста фанатов. Не собираюсь скрываться в подтрибунном помещении, быстро убегая. Я первым выйду на следующую игру, и я не боюсь ответственности.

Я мог бы быть в другой стране, в другом чемпионате, где победа была бы у меня в кармане. Но я здесь и не собираюсь менять своего отношения к делу. Когда мне было 22, я был никем в футболе, я был чьим-то сыном с амбициями. Сейчас мне 55, и все, чего я достиг, я получил благодаря труду, таланту и отношению к делу. Я верю, что в любой стене есть дверь.

Я понимаю людей, которым не нравилось, что я много выигрываю. "Опять он, опять он". За последние десять месяцев я не выиграл ничего. Я обыграл "Ливерпуль", "Челси", а теперь проиграл "Севилье", и настал их момент для радости. Моя религия гласит, что нужно радоваться счастью других. Я счастливый человек" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

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