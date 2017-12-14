Моуринью ответил на вопрос о сроках возвращения Байи

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ответил на вопрос о сроках возвращения защитника своей команды Эрика Байи.

"Я не знаю, сколько ещё пропустит Байи. Эту травму он получил, когда в последний раз был в расположении своей сборной. Мы пытаемся лечить её консервативным методом. Но если консервативное лечение не принесёт результата, его придётся оперировать. Но давайте ещё немного подождём. Я не врач, думаю, врач мог бы что-то сказать. Нам нечего скрывать, но я бы не хотел об этом говорить. Может ли он пропустить остаток сезона? Не хотелось бы быть столь пессимистично настроенным" - цитирует Моуринью официальный сайт "красных дьяволов".

Напомним, что 23-летний Байи находится в лазарете уже больше месяца. Последний раз он выходил на поле 5 ноября.

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