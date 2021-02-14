Моуринью - out! Матч против "Сити" показал, почему португальцу лучше сменить профессию тренера на должность телеэксперта

Гюндоган снова в огне и делает дубль, а Гвардиола приближает себя к очередному юридическому чемпионству в Англии. Все это уже давно понятная история, и каких-то особых выводов сюда не добавишь: о победе в Лиге Чемпионов говорить еще рано, так как нужно смотреть на форму команды весной, а о победе в АПЛ говорить уже поздно, так как ни один соперник сейчас не может реально навязать конкуренцию "Сити". О "Тоттенхэме" тоже долго не поговоришь, поскольку это одна из самых стабильных команд чемпионата – и речь не о результатах, а о том, во что играют "шпоры". В матче против "горожан" в который раз показал, что у него нет альтернативных тактических рисунков игры, а план на игру один – забить в контре. Впрочем, в центральном матче вчерашнего дня в АПЛ "Манчестер Сити" против "Тоттенхэма" мы нашли несколько интересных моментов, которые стоит учитывать в дальнейшем. Делимся ими с вами в традиционном аналитическом отчете!

Вероятно, Жозе Моуринью уже исчерпал себя как тренер!

Подробнее об идейном и тактическом кризисе, с которым столкнулся "Тоттенхэм" при Жозе Моуринью, мы писали после матча с "Челси" – это было третья подряд поражение "шпор" и рекордная серия поражений для португальца. После того вернулся Кейн, а лондонцы переехали "Вест Бром", однако в новом топ-матче "Тоттенхэм" сыграл точно так же, как и против "Челси". И как против "Ливерпуля". И даже как против "Брайтона". Команда просто закрывалась на своей половине и пыталась подкараулить соперника на контратаке благодаря перемещением Кейна и Сона – в первой половине сезона этот подход работал даже в топ-матчах, но сейчас это приводит к унижению "Тоттенхэма". Вот так выглядела карта зон (скрин под абзацом), из которых отдавались передачи. Неужели это нормально для команды с пятым по стоимости составом АПЛ? Тоттенхэм даже не пытался переходить в позиционную атаку. За весь поединок "шпоры" провели всего 3 передачи в штрафную и 7 раз касались мяча в ней, против 24 передач и 53 касаний у "Сити". И это при том, что по общему количеству касаний лондонцы не сильно отстали (1000 против 735).

Да, тягаться с нынешним "Манчестер Сити" не способен даже "Ливерпуль". Да, у "Тоттенхэма" посреди недели была 120-минутная перестрелка с "Эвертоном", а "горожане" в это время отдыхали. Впрочем, это никак не оправдывает Моуринью, у которого просто не остается аргументов в свою защиту. Моур снова жаловался на несправедливое пенальти, который сломал игру, однако не надо сильно понимать футбол, чтобы увидеть идиотизм ситуаций с фолами лондонцев в штрафной – Дайер в матче с "Челси" лежа ударил Вернера, а Хёйберг снес Гюндогана, когда тот зашел в тупик. Научить команду действовать осторожнее в таких ситуациях тренер топового уровня, которым себя считает Жозе, должен за один час. Тем более, что проблема назрела задолго до последних матчей. "Шпорам" назначили уже шестой пенальти. Ни один другой клуб АПЛ в этом сезоне так часто не получал "11-метровые" на свои ворота.

Моуринью любит жаловаться на Фортуну. После разгрома от "Сити" он заявил, что старт матча был за "шпорами", а гол Кейна со штрафного мог все изменить. Но чтобы он изменил? "Тоттенхэм" начал бы атаковать хоть на йоту активнее? Нет, Жозе имел в виду другое – после забитого гола он закрылся бы еще сильнее в надежде выстоять и подкараулить на контратаке. Аналогично "Тоттенхэм" сыграл против "Вулверхэмптона", когда удалось забить уже на первых секундах. Правда, лондонцы не идут вперед, даже если проигрывают в один гол. Такой стиль имеет право на жизнь, но приносит ли он "Тоттенхэму" пользу? Отнюдь! Команда проиграла пять из шести последних матчей и опустилась на девятую позицию, пропустив 13 голов. Даже "Эвертон" забивает в ворота "шпор" пять голов. "Манчестер Сити" забил трижды, даже не поднимая темп – в первом тайме подопечные Пепа Гвардиолы вообще выглядели не лучшим образом, зачастую теряя мяч. "Тоттенхэм" этим никак не воспользовался. У команды есть определенные шаблоны по выходу из обороны в атаку, но нет слаженной системы.

В текущем сезоне никому не было легко. У всех были кризисные серии, но тренеры выходили из них благодаря новым идеям, схемам и вариациям состава. Пеп Гвардиола перешел на гибридные 4-3-3 с врываниями Гюндогана в штрафную, после чего де-факто выиграл чемпионат. Микель Артета отдал приоритет футболистам с молодежно-еврокубкового состава, более сбалансированному по своим характеристикам – и прекратил серию поражений. Тухель в первых трех матчах изменил две схемы и выставил четыре варианта атакующего звена. Жозе Моуринью же продолжает жить в золотой осени 2020-го, надеясь на взаимодействие Кейна с Сонома и контратаки – хотя это давно не работает. Хотя, конечно, за Моуринью очень обидно. Он действительно изменился психологически после отставки из МЮ. Он снова защищает футболистов даже после самых больших неудач (кроме Бэйла), он вытягивает хейт СМИ на себя, он помогает людям во время пандемии. Моур неоднократно проявлял любовь к фанатам и игроков в мелких ситуациях – как с болбоем, который удачно потянул время и получил приглашение в команду, или как с одиноким Регилоном, которому Жозе подарил ногу хамона на Рождество. Моура старается, но его тренерские идеи не соответствуют требованиям современного футбола. Интересно, что лучшая версия Моуринью последних лет работала на телевидении, разбирая вместе Арсеном Венгером топ-матчи уикенда и рассказывая байки о своей карьере. Возможно, время стать новым Гарри Невиллом, а не страдать в качестве тренера?