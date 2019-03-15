Моуринью озвучил свои предпочтения по жеребьёвке 1/4 финала Лиги Чемпионов

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Моуринью озвучил свои предпочтения по жеребьёвке 1/4 финала Лиги Чемпионов

Известный португальский тренер Жозе Моуринью поделился ожиданиями от жеребьёвки 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"В первую очередь я хотел бы увидеть в 1/4 финала сражение между английскими клубами. Не хотелось бы говорить о чём-то конкретном, но их очное противостояние было бы интересным. Это бы означало, что две команды гарантированно пройдут в полуфинал. Во-вторых, встречу между "Аяксом" и "Порту". Выход в следующую стадию имел бы огромное значение как для голландского, так и для португальского футбола. Не хотел бы, чтобы такое противостояние, как "Ювентус" - "Барселона" пришлось на четвертьфинал. Думаю, оно больше подходит для более поздних стадий турнира. Две потрясающие команды, которые в последние годы не добивались успеха в Лиге Чемпионов, но имеют в своих составах двух великих игроков - Роналду и Месси", - сказал Моуринью.

Напомним, что жеребьёвка 1/4 финала ЛЧ, которая начнётся в 14:00 мск, распределит по парам "Барселону", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Порту" и "Аякс".

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