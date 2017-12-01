Моуринью передумал покупать нового вингера

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Моуринью передумал покупать нового вингера

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью передумал покупать нового вингера, сообщает The Independent.

По сведениям издания, португальский специалист доволен прогрессом Антони Мартиаля, поэтому он решил не подписывать ещё одного флангового нападающего в ближайшее время.

Напомним, что на радаре "красных дьяволов" были такие вингеры, как Гарет Бэйл ("Реал"), Антуан Гризманн ("Атлетико") и Иван Перишич ("Интер"). 

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