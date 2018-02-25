Моуринью переиграл Конте: "Юнайтед" оказался сильнее "Челси" в центральном матче тура

Центральный матч очередного тура чемпионата Англии состоялся на "Олд Траффорд", где встретились "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Множество интриг таил в себе отчетный поединок, главными из которых были противостояние главных тренеров команд – Моуринью и Конте, а также битва двух звездных форвардов, в лице Лукаку и Мораты, которые летом могли оказаться в стане сегодняшнего соперника. Ну и турнирный расклад забывать не стоит: МЮ впервые за долгое время покинул вторую строчку, на которую, как минимум, до конца матча в Манчестере, взобрался "Ливерпуль".

"Челси" начал поувереннее и уже в одной из первых атак мог открыть счет: Алонсо получил пас на левом фланге и прострелил в центр, где Мората с близкого расстояния выстрелил в перекладину, а с добиванием Азара справился Давид Де Хеа. Манчестерцы, видимо, передумали играть вторым номером и пошли в позиционное нападение, однако скорости атак "красных" были крайне низкими и, соответственно, опасности не представляли.

Ход игры все больше начинал соответствовать предматчевым ожиданиям: манкуниацны контролировали мяч, но особых проблем гостям не создавал. А первая же опасная контратака "аристократов" привела к забитому голу: на исходе получаса тайма Азар разрезающим пасом отправил Виллиана на свидание с Де Хеа, а бразилец мощным ударом в ближний угол прошил голкипера – 0:1.

Казалось, "Челси" без проблем удержит свое преимущество до перерыва, но футболисты "Юнайтед" неожиданно проснулись и сравняли счет. Ромелу Лукаку поборолся за мяч в чужой штрафной, тот через Санчеса достался Мартиалю, а француз переправил сферу вновь на бельгийца, который с близкого расстояния поразил угол ворот Куртуа – 1:1.

Концовку тайма команды откровенно доигрывали, и, в целом, результат первых 45-ти минут выглядел абсолютно заслуженным.

Во второй половине соперники забегали побыстрее, и лондонцы уже не спешили отдавать инициативу футболистам хозяев, временами действую первым номером. МЮ вроде и прессинговал соперника практически на всех участках поля, однако добраться до ворот соперника "аристократам" не составляло труда. В одном из эпизодов Дринкуотер метров с 30-ти неожиданно выстрелил по воротам манкуниацнев, и Де Хеа с большим трудом парировал этот мяч.

В середине тайма манчестерцы немного перестроились и перешли в позиционное наступление, вынудив гостей действовать на контратаках. Тут же возник опаснейший момент: Санчес забросил мяч в штрафную "синих", а Лукаку в падении через себя пробил под перекладину, но Куртуа свою команду выручил.

Обе дружины осторожничали, понимая, что один гол может решить исход всей встречи. Но за 15 минут до конца основного времени вышедший на замену Лингард открылся под подачу Лукаку с правой бровки и головой отправил мяч в сетку – 2:1.

На игру в два форварда перешел Антонио Конте, выпустив на поле в пару к Морате Оливье Жиру. Моуринью ответил заменой Санчеса на Байи, показав тем самым свои намерения сохранить счет. Время шло, а "Челси" все не мог перестроиться и начать акцентированное давление на ворота "красных" – фолы, стычки и простые ошибки постоянно преследовали гостей и не давали им осуществить задуманное.

"Манчестер Юнайтед" не прижимался к своим воротам, уверенно навязывая борьбу гостям даже путем позиционного нападения. Тяжело было "Челси" доставлять мяч к чужой штрафной, не было у "аристократов" даже полушанса, чтобы сравнять счет, и матч завершился волевой победой манкунианцев.

"Манчестер Юнайтед" – "Челси" – 2:1

Голы: Виллиан, 32 – 0:1, Лукаку, 39 – 1:1, Лингард, 75 – 2:1

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Линделеф, Янг, Мактомини, Матич Погба, Санчес (Байи, 81), Мартиаль (Лингард, 64), Лукаку.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Жиру, 78), Дринкуотер (Фабргеас, 81), Канте, Алонсо, Виллиан, Азар (Педро, 73), Мората.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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