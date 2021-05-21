Моуринью переманит в "Рому" главного скаута "Лестера"
Главный скаут "Лестера" Жозе Фонтеш с высокой долей вероятности сменит клуб по окончании этого сезона.
По информации TuttoMercatoWeb, португальский функционер склоняется к тому, чтобы принять предложение "Ромы".
Новый главный тренер "волков" Жозе Моуринью лично убедил своего соотечественника перебраться в Италию.
Фонтеш работает в "Лестере" с 2016 года, до этого он был главным скаутом "Боавишты".
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