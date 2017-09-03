Моуринью: "Перейра уже очень хороший футболист"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением о хавбеке Андреасе Перейре, который ранее продлил соглашение с клубом.

"Андреас уже очень хороший футболист. Он молод, у него хорошие задатки, он хорошо относится к своему развитию. Не сомневаюсь, что в будущем Перейра способен стать одним из великих футболистов клуба" - приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

Напомним, что Перейра отправился в аренду в "Валенсию".

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