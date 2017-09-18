Моуринью: "Первые полчаса игры против "Эвертона" были действительно впечатляющими"

Теги манчестер юнайтедэвертонжозе моуринью

Моуринью: "Первые полчаса игры против "Эвертона" были действительно впечатляющими"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью остался доволен действиями своих подопечных во вчерашнем матче против "Эвертона".

"Я думаю, что игра получилась очень хорошей, особенно в первые 30-35 минут. Это, наверное, было нашим лучшим выступлением, потому что мы играли с нашими центральными защитниками на половине поля соперника, мы полностью их прижали, и у них не было шансов выбежать на нашу половину. У них был только один удар в створ ворот. Я думаю, что первые 30-35 минут были действительно впечатляющими", - цитирует наставника "красных дьяволов" Sky Sports.

Напомним, Моуринью верит в возвращение Руни в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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