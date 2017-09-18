Моуринью: "Первые полчаса игры против "Эвертона" были действительно впечатляющими"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью остался доволен действиями своих подопечных во вчерашнем матче против "Эвертона".

" Я думаю, что игра получилась очень хорошей, особенно в первые 30-35 минут. Это, наверное, было нашим лучшим выступлением, потому что мы играли с нашими центральными защитниками на половине поля соперника, мы полностью их прижали, и у них не было шансов выбежать на нашу половину. У них был только один удар в створ ворот. Я думаю, что первые 30-35 минут были действительно впечатляющими ", - цитирует наставника "красных дьяволов" Sky Sports.

Напомним, Моуринью верит в возвращение Руни в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru