Моуринью - первый тренер, сыгравший с 3 английскими клубами в Лиге Чемпионов

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Моуринью - первый тренер, сыгравший с 3 английскими клубами в Лиге Чемпионов

Сегодня, 26 ноября, проходит матч 5-го тура группового этапа "Тоттенхэм" - "Олимпиакос" (0:2; первый тайм).

Отметим, что английский клуб пропустил первый гол на 6-й минуте встречи.

Для наставника "шпор" Жозе Моуринью, который возглавил клуб 6 дней назад, это вторая игра во главе команды.

56-летний португалец стал первым тренером, руководившим тремя английскими клубами в Лиге Чемпионов.

Ранее тренер работал в "Челси" и "МЮ".

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