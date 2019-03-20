Моуринью планирует летом возобновить тренерскую карьеру

Теги жозе моуриньюманчестер юнайтединтер милан

Моуринью планирует летом возобновить тренерскую карьеру

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью планирует летом возобновить тренерскую карьеру.

"После моего увольнения прошло уже три с половиной месяца и я готовлюсь возобновить карьеру. Потратил появившееся время на перезагрузку. Тренер - особая профессия, и мне нравится работа в ежедневном режиме. Хочу вернуться к ней летом, в июне, к началу следующего сезона. Точно знаю, что мне нужно, поэтому я уже отклонил три-четыре предложения. Надеюсь, получу то, что хочу", - приводит слова Моуринью Football Italia.

Напомним, что португальца уволили из "МЮ" в декабре прошлого года. Интерес к "Особенному" проявлял "Реал", но в итоге мадридцы выбрали Зинедина Зидана.

Теперь СМИ активно сватают Моуринью в миланский "Интер", который рассматривает вариант с увольнением Лучано Спаллетти.

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