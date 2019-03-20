Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью планирует летом возобновить тренерскую карьеру.

"После моего увольнения прошло уже три с половиной месяца и я готовлюсь возобновить карьеру. Потратил появившееся время на перезагрузку. Тренер - особая профессия, и мне нравится работа в ежедневном режиме. Хочу вернуться к ней летом, в июне, к началу следующего сезона. Точно знаю, что мне нужно, поэтому я уже отклонил три-четыре предложения. Надеюсь, получу то, что хочу", - приводит слова Моуринью Football Italia.

Напомним, что португальца уволили из "МЮ" в декабре прошлого года. Интерес к "Особенному" проявлял "Реал", но в итоге мадридцы выбрали Зинедина Зидана.

Теперь СМИ активно сватают Моуринью в миланский "Интер", который рассматривает вариант с увольнением Лучано Спаллетти.

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