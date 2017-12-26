Моуринью планирует заменить Мату и Мхитаряном звездой Серии А

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюпауло дибалаювентусхуан матагенрих мхитарян

Моуринью планирует заменить Мату и Мхитаряном звездой Серии АГлавный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью уже ведет поиски замены для своих полузащитников Хуана Маты и Генриха Мхитаряна, действиями которых в текущем сезоне он остался недоволен.

Как информирует Express, идеальной альтернативой испанцу и армянину наставник "красных дьяволов" уже определил форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу. Учитывая проблемы игрока с главным тренером своей команды Массимилиано Аллегри, "Юнайтед" рассчитывает, что "старая сеньора" будет готова выслушать предложения по нему.

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Бернли". | soccernews.ru

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