Моуринью: "Победила команда, которая больше этого хотела"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал поражение от "Хаддерсфилда" (1:2).
"Победила команда, которая больше этого хотела. Когда лучшая команда побеждает, мне нечего сказать. Не знаю, почему "Хаддерсфилд" хотел победить больше нас. Не буду публично критиковать своих футболистов. Проанализирую встречу, если нужно будет, выскажу им все лично.
Я удивлен нашей игрой сегодня, не ждал подобного от команды. Победила команда, которая начала встречу с эмоциями, агрессией, желанием, они провели лучший матч в жизни. Возможно, во втором тайме мы смотрелись лучше и могли сравнять счет, но мне кажется, что это заслуженное наказание за нашу плохую игру сегодня" - приводит слова Моуринью ВВС.
Смотрите также обзор матча "Хаддерсфилд" - "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|9
|25
|2
|Манчестер Юнайтед
|9
|20
|3
|Тоттенхэм
|8
|17
|4
|Челси
|9
|16
|5
|Арсенал Лондон
|9
|16
|6
|Уотфорд
|9
|15
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Бернли
|9
|13
|10
|Саутгемптон
|9
|12
|11
|Хаддерсфилд Таун
|9
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|11
|13
|Вест Бромвич Альбион
|9
|10
|14
|Лестер Сити
|9
|9
|15
|Суонси Сити
|9
|8
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|8
|17
|Сток Сити
|9
|8
|18
|Эвертон
|9
|8
|19
|Борнмут
|9
|7
|20
|Кристал Пэлас
|9
|3