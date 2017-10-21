Моуринью: "Победила команда, которая больше этого хотела"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал поражение от "Хаддерсфилда" (1:2).

"Победила команда, которая больше этого хотела. Когда лучшая команда побеждает, мне нечего сказать. Не знаю, почему "Хаддерсфилд" хотел победить больше нас. Не буду публично критиковать своих футболистов. Проанализирую встречу, если нужно будет, выскажу им все лично.

Я удивлен нашей игрой сегодня, не ждал подобного от команды. Победила команда, которая начала встречу с эмоциями, агрессией, желанием, они провели лучший матч в жизни. Возможно, во втором тайме мы смотрелись лучше и могли сравнять счет, но мне кажется, что это заслуженное наказание за нашу плохую игру сегодня" - приводит слова Моуринью ВВС.

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