Моуринью поблагодарил Месси
Бывший главный тренер "Реала" Жозе Моуринью заявил, что он благодарен аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси за соперничество.
"Я провел три отличных года в Мадриде. Безусловно, у меня были трудности, но это часть жизни. У меня остались прекрасные воспоминания о работе в "Реале". В те времена "Барселона" доминировала по результатам и по любви фанатов. Она показывала красивый футбол.
Я обязан многим игрокам, которые играли не в моей команде. Например, Месси был моим соперником. Он сделал меня более сильным тренером, так как мне приходилось готовиться к матчам против него. Тоже самое я могу сказать и про других выдающихся игроков, против которого играли мои команды", - приводит слова Моуринью Marca.
Напомним, что Моуринью тренировал "Реал" с 2010 по 2013 годы. За этот период королевский клуб по одному разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
Не пропустите: Моуринью признался, что работа в "Реале" для него была лучшей в карьере. | http://soccernews.ru
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