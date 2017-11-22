Моуринью: "Почему Мхитарян не сыграл с "Ньюксаслом"? Потому что правила футбола пока не поменялись"

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюгенрих мхитарян

Моуринью: "Почему Мхитарян не сыграл с "Ньюксаслом"? Потому что правила футбола пока не поменялись"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью объяснил, почему он не выпустил на поле армянского полузащитника Генриха Мхитаряна в матче 12-го тура чемпионата Англии с "Ньюкаслом" (4:1).

"Когда у нас было много травмированных, то выбирать практически не приходилось. А теперь на позиции Мхитаряна могут сыграть Погба, Феллаини, Матич, Эррера и Мактоминэй. Думаю, что на следующей неделе вы у меня спросите, почему не играл другой футболист.

Я решил, что Рэшфорду может сыграть вместе с Мартиалем. Вы долгое время спрашивали у меня, почему они не играют вместе. А теперь вы задаете вопрос, почему не играет Мхитарян. На самом деле ответ простой. Футбольные правила пока не изменились и на поле нельзя выпустить больше 11 футболистов", - приводит слова Моуринью The Manchester Evening News.

Не пропустите: Моуринью готов обменять Де Хеа на одного из двух игроков "Реала". | http://soccernews.ru

комментарии
Poxos

Pashol naxuy Murinyo

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-10 полузащитников в истории Лиги Чемпионов

Топ-10 полузащитников в истории Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 12 18
9 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 12 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов