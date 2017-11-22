Моуринью: "Почему Мхитарян не сыграл с "Ньюксаслом"? Потому что правила футбола пока не поменялись"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью объяснил, почему он не выпустил на поле армянского полузащитника Генриха Мхитаряна в матче 12-го тура чемпионата Англии с "Ньюкаслом" (4:1).

"Когда у нас было много травмированных, то выбирать практически не приходилось. А теперь на позиции Мхитаряна могут сыграть Погба, Феллаини, Матич, Эррера и Мактоминэй. Думаю, что на следующей неделе вы у меня спросите, почему не играл другой футболист.

Я решил, что Рэшфорду может сыграть вместе с Мартиалем. Вы долгое время спрашивали у меня, почему они не играют вместе. А теперь вы задаете вопрос, почему не играет Мхитарян. На самом деле ответ простой. Футбольные правила пока не изменились и на поле нельзя выпустить больше 11 футболистов", - приводит слова Моуринью The Manchester Evening News.

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