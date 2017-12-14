Моуринью: "Почему не играет Мхитарян? Сейчас я доверяю другим игроком"

Теги манчестер юнайтедгенрих мхитарянжозе моуринью

Моуринью: "Почему не играет Мхитарян? Сейчас я доверяю другим игроком"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью объяснил, почему армянский полузащитник команды Генрих Мхитарян редко появляется на поле.

"На скамейке запасных могут быть всего шесть полевых игроков и мне нужно соблюдать баланс среди них. В последнем матче с "Борнмутом" у меня в заявке были два защитника и Блинд, который может закрыть несколько позиции, а также Янг, играющих на обоих флангах. Также на скамейке сидели Эррера, Ибрагимович и Рэшфорд.

В основе вышли Мартиаль, Мата и Лингард. Если я выпущу на поле Мхитаряна, то в запасе останется кто-то другой. А в данный момент я доверяю им", - приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что в последних восьми матчах 28-летний Мхитарян сыграл только в одном. Ранее сообщалось, что хавбек может перейти в "Интер".

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