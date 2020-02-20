Моуринью почти шесть лет не побеждает в плей-офф Лиги Чемпионов
Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью продолжает стабильно терпеть неудачи в плей-офф Лиги Чемпионов.
Последняя победа португальца в играх на вылет самого престижного еврокубкового турнира датирована апрелем 2014 года.
С тех пор команды "Особенного" не могут выиграть в плей-офф ЛЧ на протяжении семи матчей. В частности, вчера "Тоттенхэм" уступил "РБ Лейпциг" в первом поединке 1/8 финала ЛЧ.
Напомним, что Моуринью является двукратным победителем Лиги Чемпионов, но в последний раз он становился триумфатором этого турнира в 2010 году.
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