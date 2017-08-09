Моуринью подарил свою медаль за Суперкубок УЕФА ребенку



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отдал ребенку свою серебряную медаль, полученную после поражения в Суперкубке УЕФА от "Реала" (1:2), сообщает Daily Mail.

"Медали не много значат для меня, даже если это награда за победу. Я не всегда оставляю медали у себя даже после побед. Чего уж говорить о поражениях. Эта медаль просто бы лежала у меня дома, а для этого парня это будет очень знаковый момент. Уверен, что он будет хранить ее. Это был ребенок в футболке "Манчестер Юнайтед". Я не знаю откуда он, но уверен, что он не забудет этого. А для меня медали не имеют значения", – сказал Моуринью.

Напомним, что Моуринью проиграл свой третий матч за Суперкубок УЕФА из трех.

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