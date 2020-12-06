Моуринью поделился эмоциями от победы над "Арсеналом"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью подвел итоги матча АПЛ с "Арсеналом" в котором его команда одержала победу 2:0.
"Мы счастливы. Добились полного контроля игры, в обороне сыграли очень надежно. И, конечно, голы Кейна и Сона были невероятными.
У "Арсенала" – отличная команда, во втором тайме они создали нам проблемы. И нет разницы на каком они месте в таблице – "канониры" хороши. Артета – отличный тренер.
Но и "Тоттенхэм» вырос. Все думали, что мы в трех встречах с "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсеналом" потеряем очки и вернется "нормальный" "Тоттенхэм". Но этого не случилось. Мы будем на первом месте еще один тур, если только "Ливерпуль" не выиграет у "волков" с большой разницей.
Думаю, болельщики сейчас наслаждаются моментом. Это хорошо", – сказал Моуринью.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18