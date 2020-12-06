Моуринью поделился эмоциями от победы над "Арсеналом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью подвел итоги матча АПЛ с "Арсеналом" в котором его команда одержала победу 2:0.



"Мы счастливы. Добились полного контроля игры, в обороне сыграли очень надежно. И, конечно, голы Кейна и Сона были невероятными.

У "Арсенала" – отличная команда, во втором тайме они создали нам проблемы. И нет разницы на каком они месте в таблице – "канониры" хороши. Артета – отличный тренер.

Но и "Тоттенхэм» вырос. Все думали, что мы в трех встречах с "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсеналом" потеряем очки и вернется "нормальный" "Тоттенхэм". Но этого не случилось. Мы будем на первом месте еще один тур, если только "Ливерпуль" не выиграет у "волков" с большой разницей.