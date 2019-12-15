Моуринью поделился эмоциями после победы против "Вулверхэмптона"

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Моуринью поделился эмоциями после победы против "Вулверхэмптона"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал, что думает о победе своей команды в матче 17-го тура АПЛ с "Вулверхэмптона" (2:1).

"Очень рад тому, что "Тоттенхэм" прервал 11-матчевую беспроигрышную серию. "Вулверхэмптон" очень сложный соперник. 

Мы не были удивлены, что матч выдался сложным. Мы справились с их характером. Мы знали, что, если доставим мяч в финальную часть поля, то можем забить. После этого нам надо было просто закрыть дверь на последние пять минут. Три невероятных очка", - сказал Моуринью. 

После 17 туров АПЛ "Тоттенхэм" набрал 26 баллов и занял 6 место турнирной таблице.

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