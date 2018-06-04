Моуринью поделился мнением об уходе Мхитаряна в "Арсенал"

Теги манчестер юнайтедгенрих мхитарянжозе моуринью

Моуринью поделился мнением об уходе Мхитаряна в "Арсенал"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался об уходе Генриха Мхитаряна в "Арсенал".

"Сложно удержать того, кто не проходит в основу. Мхитарян понял, что не готов принять подобную реальность. Он оказался не готов к конкуренции, в частности, ментально. Генриху было трудно адаптироваться к существующему уровню интенсивности" - приводит слова Моуринью BBC.

Напомним, что Мхитарян перебрался в "Арсенал" прошедшей зимой.

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