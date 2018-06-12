Моуринью поделился мнением относительно возможной встречи России и Испании на ЧМ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением относительно возможной встречи сборной России с командой Испании на стадии 1/8 финала предстоящего Чемпионата Мира.

"Я думаю, России очень повезло с жеребьевкой группового этапа Чемпионата Мира, но Испания - фантастическая команда", - приводит слова португальского специалиста Russia Today.

Напомним, Ерохин сравнил команду Черчесова со сборной 2008-го года. | soccernews.ru