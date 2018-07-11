Моуринью поделился ожиданиями от матча Хорватия - Англия

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался в преддверии полуфинального матча ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Англии.

"Мне кажется, англичане должны быть свежее хорватов. У них моложе игроки, они легче преодолели групповой этап и плей-офф. Матч с Бельгией прошёл в экспериментальном составе, то есть основа играла на один матч меньше. Только Янгу больше 30 лет, а остальные футболисты очень молоды. У Хорватии же сильные полузащитники, на таком же уровне, что и у сборной Франции. Мне кажется, у Хорватии хороший менталитет, контроль мяча, но у Англии весёлая команда. Смотришь на них - они радуются. Нужно быть самими собой или чуточку лучше за счёт адреналина, осознания собственной важности. Надеюсь, англичане не будут себя чувствовать, как бельгийцы" - сказал Моуринью.

Напомним, что матч Хорватия - Англия состоится сегодня в Москве в 21:00 мск.

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