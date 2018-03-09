Моуринью поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"

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Моуринью поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался в преддверии матча 30-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

"Лично для меня это просто большой матч. Игра двух команд с великой историей, известных не только в Англии, но и во всём мире. Сейчас крайне важно брать очки в борьбе за второе место, которое лучше третьего или четвёртого. Конечно, я хочу победить. Принципиальность этого матча? Я не очень хорошо в этом разбираюсь, для меня каждый соперник принципиальный" - приводит слова Моуринью официальный твиттер "красных дьяволов".

Напомним, что матч "МЮ" - "Ливерпуль" состоится в субботу, 10 марта, в 15:30 по московскому времени.  

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