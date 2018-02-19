Моуринью поделился ожиданиями от матча с "Севильей"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи".

"У нас очень много травмированных, поэтому к важному отрезку сезона мы подходим с определёнными проблемами. Но я думаю, что тут свою роль должен сыграть наш менталитет. У нас сильная сплочённая команда. Мы знаем, что матч будет трудным, но готовы с этим справиться" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, что матч "Севилья" - "МЮ" состоится в среду, 21 февраля, в 22:45 по московскому времени.

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