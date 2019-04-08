Моуринью поделился ожиданиями от матчей "МЮ" - "Барселона" и "Аякс" - "Ювентус"

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Моуринью поделился ожиданиями от матчей "МЮ" - "Барселона" и "Аякс" - "Ювентус"

Известный португальский тренер Жозе Моуринью поделился ожиданиями от первых четвертьфинальных матчей Лиги Чемпионов, которые пройдут в среду, 10 апреля.

Напомним, что в этот день "Манчестер Юнайтед" на своём поле сразится с "Барселоной", а "Ювентус" в гостях померится силами с "Аяксом".

"Манчестер Юнайтед" в этом сезоне обыгрывал "Ювентус" и ПСЖ, почему бы ему не сделать то же самое с "Барселоной"? Но испанцы знают об этом и отнесутся к "Манчестер Юнайтед" и "Олд Траффорд" со всем уважением. Месси наверняка захочет оставить свой след на поле этого мистического стадиона. 

"Аякс" - "Ювентус" - это молодость против опыта. "Аякс" может создать проблемы своей динамикой и творческим подходом. Но "Ювентус" не повторит ошибок ужасного матча с "Атлетико" в Мадриде. Туринцы подойдут к игре с другим подходом. Это будет великолепный матч для просмотра, я уверен", - сказал Моуринью.

Напомним, что оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени. Ответные встречи запланированы на 16 апреля.

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