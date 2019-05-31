Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов

Экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, чего ждет от матча финала Лиги чемпионов, где встретятся "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Об этом сообщает Eleven Sports.

"Если мне нужно выиграть по игроку из каждой команды, то в "Ливерпуле" это Вирджил Ван Дейк, а в "Тоттенхэме" Кристиан Эриксен. Эти игроки будут решать исход матча.

Обе команды будут выходить на матч с уверенностью, что победят. Оба клуба очень уверенны в себе", - сказал Моуринью.

Матч "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" состоится завтра, 1 июня, на "Ванда Метрополитано". Начало - в 22:00 (мск).

Не пропустите: "Ливерпуль" опубликовал список футболистов, которые отправятся на финал Лиги чемпионов