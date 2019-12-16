Моуринью поделился ожиданиями от жеребьёвки 1/8 финала Лиги Чемпионов

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Моуринью поделился ожиданиями от жеребьёвки 1/8 финала Лиги Чемпионов

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался в преддверии жеребьёвки плей-офф Лиги Чемпионов.

"У нас есть пять вариантов, поэтому особо выбирать не приходится. По сути, у всех есть по пять-шесть вариантов. У команд, выигравших свои группы, есть варианты получше, чем "Тоттенхэм". Им повезёт больше, если они получат не нас", - цитирует Моуринью Daily Mail.

Напомним, что жеребьёвка 1/8 финала ЛЧ состоится сегодня в 14:00 по московскому времени.

Потенциальные соперники "Тоттенхэма" - ПСЖ, "Ювентус", "Барселона", "РБ Лейпциг" и "Валенсия".

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