Моуринью поделился трансферными планами на лето

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюмайкл каррик

Моуринью поделился трансферными планами на лето

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поведал, кого клуб собирается купить следующим летом.

"Мы собираемся подписать двух-трёх игроков. В первую очередь, нам нужен полузащитник, который заменит Майкла Каррика. Это не усиление состава, это приобретение замены. Но чтобы играть лучше в центре поля, нам нужно будет купить двоих" - приводит слова португальского специалиста Goal.com. 

Не пропустите: Моуринью попросил журналистов не переиначивать его слова. | http://soccernews.ru

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