Моуринью поделился трансферными планами на лето

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поведал, кого клуб собирается купить следующим летом.

"Мы собираемся подписать двух-трёх игроков. В первую очередь, нам нужен полузащитник, который заменит Майкла Каррика. Это не усиление состава, это приобретение замены. Но чтобы играть лучше в центре поля, нам нужно будет купить двоих" - приводит слова португальского специалиста Goal.com.

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