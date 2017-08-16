Моуринью подготовил новую роль для Ибрагимовича в "Манчестер Юнайтед"

Шведский форвард Златан Ибрагимович, ныне являющийся свободным агентом, может стать играющим тренером в английском "Манчестер Юнайтед".

Как информирует The Independent, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью подготовил для 35-летнего бомбардира новую роль в своей команде. Так, наставник "Юнайтед" хотел бы видеть ветерана в качестве играющего тренера, который стал своеобразным "мостом", который соединял бы футболистов с тренерским штабом.

Напомним, Ибрагимович и "Манчестер Юнайтед" уже начали обсуждение нового контракта. | soccernews.ru