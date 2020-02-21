Моуринью подшутил над юными болельщиками

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Моуринью подшутил над юными болельщиками

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью на пресс-конференции подшутил над юными фанатами, которые мешали специалисту отвечать на вопросы журналистов.

Португалец подстраивался под выкрики болельщиков и вскидывал руки. Журналисты в ответ рассмеялись.

Завтра, 22 февраля, "Тоттенхэм" сыграет с "Челси" в АПЛ. 

Не пропустите: Моуринью высказался о поражении "Тоттенхэма" от "РБ Лейпциг"| http://soccernews.ru
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