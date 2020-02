Моуринью подшутил над юными болельщиками

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью на пресс-конференции подшутил над юными фанатами, которые мешали специалисту отвечать на вопросы журналистов.

Португалец подстраивался под выкрики болельщиков и вскидывал руки. Журналисты в ответ рассмеялись.

