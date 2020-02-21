Моуринью подшутил над юными болельщиками
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью на пресс-конференции подшутил над юными фанатами, которые мешали специалисту отвечать на вопросы журналистов.
Португалец подстраивался под выкрики болельщиков и вскидывал руки. Журналисты в ответ рассмеялись.
️ Jose's press conference gets briefly interrupted by some excited young fans outside.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 21, 2020
His reaction... #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/uTQHNrO4B8
Завтра, 22 февраля, "Тоттенхэм" сыграет с "Челси" в АПЛ.
Не пропустите: Моуринью высказался о поражении "Тоттенхэма" от "РБ Лейпциг"| http://soccernews.ru
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