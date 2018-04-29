Моуринью подвел итоги матча с "Арсеналом"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал игру против "Арсенала" (2:1).
"Считаю, что если бы игра закончилась вничью, это был бы несправедливый результат. "Арсенал" провел хорошую игру, они хорошо защищались, но мы были командой, которая пыталась победить, создавая голевые моменты.
Это нормально. Нам немного повезло забить, но в последние 20 минут мы выглядели сильнее. Мы набрали три очка и квалифицировались в Лигу Чемпионов. Но нам все еще нужно заработать четыре очка, чтобы стать вторыми" - приводит слова Моуринью ВВС.
Смотрите также обзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал". | http://soccernews.ru
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Моуринью подвел итоги матча с "Арсеналом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|35
|93
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|34
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|48
|9
|Лестер Сити
|35
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|11
|Кристал Пэлас
|36
|38
|12
|Борнмут
|36
|38
|13
|Уотфорд
|35
|38
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|37
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|35
|35
|17
|Суонси Сити
|35
|33
|18
|Саутгемптон
|35
|32
|19
|Сток Сити
|36
|30
|20
|Вест Бромвич Альбион
|36
|28