Моуринью подвел итоги сезона для "Тоттенхэма"

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Моуринью подвел итоги сезона для "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался по поводу результатов команды в текущем сезоне АПЛ.

"Шпоры" заняли 6 место в чемпионате и пробились в Лигу Европы.

"Сезон был невероятным. В последнее время мы добивались хороших результатов и отлично выступали. Получили необходимый результат и были хороши, чтобы попасть в Лигу Европы", - цитирует Моуринью BBC Sport.

Напомним, португальский специалист возглавил "Тоттенхэм" в ноябре 2019 года.

А еще: Легенда "Тоттенхэма" может войти в тренерский штаб Моуринью| http://soccernews.ru
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