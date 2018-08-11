Моуринью: "Погба был монстром"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил игру Поля Погба после матча против "Лестера" (2:1).

"Погба был монстром. Мы думали, он сыграет 60 минут максимум, но он сумел отыграть больше 80. Решение выпустить Погба в стартовом составе не было сложным, это решение зависело от него. Поскольку Андер Эррера травмирован, у меня лишь два варианта. Это Скотт Мактоминей и Погба.

Если б я выпустил Скотта, в полузащите у меня было бы двое детей и новичок (Мактоминей, Андреас Перейра и Фред). Поэтому я попросил Поля выйти, и он вышел ради команды и был очень и очень хорош" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

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