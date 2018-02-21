Моуринью: "Погба не сыграет в основе с "Севильей" не по тактическим соображениям"

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюполь погба

Моуринью: "Погба не сыграет в основе с "Севильей" не по тактическим соображениям"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью объявил, почему он оставил в запасе полузащитника Поля Погба в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи".

Погба не сыграл в субботу с "Хаддерсфилдом" по собственному решению. Из-за этого у меня появились некоторые сомнения насчет него. Он не выйдет в основе с "Севильей" не по тактическим соображениям", - приводит слова Моуринью BBC.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" выиграл всего один из шести последних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Трусливый ПСЖ, долгожданная встреча "Челси" с "Барсой" и другие итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов

Трусливый ПСЖ, долгожданная встреча "Челси" с "Барсой" и другие итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов