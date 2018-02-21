Моуринью: "Погба не сыграет в основе с "Севильей" не по тактическим соображениям"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью объявил, почему он оставил в запасе полузащитника Поля Погба в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи".

Погба не сыграл в субботу с "Хаддерсфилдом" по собственному решению. Из-за этого у меня появились некоторые сомнения насчет него. Он не выйдет в основе с "Севильей" не по тактическим соображениям", - приводит слова Моуринью BBC.

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