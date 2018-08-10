Моуринью: "Погба прибыл в расположение "Манчестер Юнайтед" счастливым, гордым и с желанием работать"

1 Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюполь погба

Моуринью: "Погба прибыл в расположение "Манчестер Юнайтед" счастливым, гордым и с желанием работать"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал слухи о натянутых отношениях между ним и полузащитником его команды Полем Погба.

"У меня сложилось впечатление, что в понедельник он прибыл счастливым, гордым и с желанием работать. Он отлично тренировался в понедельник, во вторник и в среду. Он - один из игроков, с которым мне нужно будет переговорить, узнать, как он чувствует себя физически и психологически. Но это будет такой же разговор, как и с Янгом, Феллаини и Лингардом, которые тоже поздно вернулись из Чемпионата Мира", - цитирует наставника "красных дьяволов" Le 10 Sport.

Напомним,  "Барселона" все еще рассчитывает подписать Погба

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Kireman

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