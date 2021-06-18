Моуринью похвалил Грилиша. Футболист ответил взаимностью

Теги джек грилишжозе моуринью

Моуринью похвалил Грилиша. Футболист ответил взаимностьюФото: инстаграм Грилиша/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью, который на данный момент работает экспертом, похвалил полузащитника сборной Англии и "Астон Виллы" Джека Грилиша.

"Я не очень люблю сравнивать, особенно с обладателями "Золотого мяча", но Грилиш напоминает мне моего Фигу. С Фигу я пересекался в разные периоды карьеры, однако даже в своем последнем сезоне в "Интере" он говорил: "Дайте мне мяч, и я решу проблемы за вас". 

То, как Грилиш получает мяч и действует в атаке, зарабатывает фолы и пенальти... Он действительно силен, он мне очень нравится", – сказал португальский специалист.

Вот как Джек Грилиш ответил на похвалу Моуринью:

"Я слышал, что сказал обо Жозе Моуринью, много людей прислали мне его слова. Стараюсь не слушать много, хорошего или плохого. Хотя всегда приятно, когда о тебе говорят такие слова, особенно такой человек, как Жозе Моуринью.

Он невероятно много сделал в футболе, он очень популярный человек. А на Фигу я равнялся в детстве. Он был отличным футболистом и работал с невероятным тренером Моуринью. Я надеюсь, что однажды я смогу сыграть под его руководством", – сказал Грилиш.

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