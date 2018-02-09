Моуринью похвалил Шоу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью доволен игрой левого защитника Люка Шоу.

"Он не должен был завоёвывать моё расположение - это не так. Ему просто требовалось показать, может он прогрессировать или нет, учитывая его потенциал. Только это. Я знаю Шоу с момента его дебюта в Премьер-Лиге за "Саутгемптон". Я знаю его потенциал и мастерство. В последнее время он приложил большие усилия, чтобы стать игроком, которые мне нравятся. Это будет естественно, если Шоу получит новый контракт и останется игроком "Манчестер Юнайтед" в будущем" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

В этом сезоне 22-летний Шоу сыграл за "МЮ" 12 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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