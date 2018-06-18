Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью похвально высказался об игре сборной Исландии в первом матче группового этапа Чемпионата Мира против национальной команды Аргентины.

"Исландия была очень компактной, Аргентина боролась с ней до конца, но командный дух у Исландии был великолепен. Месси сыграл хорошо, но когда он с мячом оказывался перед штрафной площадью, его накрывало по несколько исландцев. Исландия - сильная команда, которая находится в хорошей форме, у нее есть свой стиль игры, и она отлично его демонстрирует", - цитирует наставника "красных дьяволов" TuttoMercatoWeb.

Напомним, Моуринью оценил перспективы сборной Германии на ЧМ-2018. | soccernews.ru