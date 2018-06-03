Моуринью пока не собирается тренировать сборную Португалии

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Моуринью пока не собирается тренировать сборную Португалии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал понять, что он пока не готов возглавить сборную Португалии.

"Я ещё не чувствую усталости от футбола. Моя работа - быть клубным тренером, потому что мне нужны ежедневные тренировки и матчи каждую неделю" - сказал Моуринью.

Напомним, что сейчас сборную Португалии возглавляет Фернанду Сантуш, который привёл команду к сенсационной победе на Евро-2016.

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