Моуринью пока не собирается тренировать сборную Португалии
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал понять, что он пока не готов возглавить сборную Португалии.
"Я ещё не чувствую усталости от футбола. Моя работа - быть клубным тренером, потому что мне нужны ежедневные тренировки и матчи каждую неделю" - сказал Моуринью.
Напомним, что сейчас сборную Португалии возглавляет Фернанду Сантуш, который привёл команду к сенсационной победе на Евро-2016.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31