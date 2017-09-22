Моуринью: "Пока Погба не вернулся, я доверяю другим своим футболистам"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал отсутствие травмированного Поля Погба.

"Понятия не имею, когда вернётся в строй Погба. Однако, повторюсь, эта ситуация является хорошей возможностью для остальных футболистов получить игровую практику. Я доверяю им. Так что не собираюсь плакать и считать дни до возвращения Погба в строй. Пока он не вернулся, я доверяю другим своим футболистам" - приводит слова Моуринью Goal.com.

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