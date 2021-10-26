Моуринью показал, как он руководил игроками "Ромы" после удаления в матче с "Наполи"
Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен
Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью показал, как он руководил своей командой после удаления в матче 9-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (0:0).
"Когда у вас нет билета и вы отчаянно хотите посмотреть отличный футбольный матч", — написал Моуринью в своем инстаграме, прикрепив видео, как он пытается забраться на ограждение.
"Рома", набрав 16 очков в девяти турах, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.
Не пропустите: Моуринью высказался о бывшем владельце "Ромы". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Интер" нацелился на защитника сборной Польши
-
Губерниев ярко высказался о вратарской проблеме в "Спартаке"
-
В "Локомотиве" отреагировали на информацию о возможном переходе Сутормина
-
Умер легендарный тренер "Глазго Рейнджерс"
-
Семин высказался о назначении Кафанова на пост главного тренера "Ростова"
-
"Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров дортмундской "Боруссии"
-
ЦСКА, "Локомотив", "Динамо" и "Рубин" поборются за основного хавбека "Зенита"
-
Моуринью показал, как он руководил игроками "Ромы" после удаления в матче с "Наполи"
-
Тренер сборной России возглавил "Ростов"
-
Бывшая русская девушка Норманна опубликовала откровенное селфи
-
В "Сассуоло" прокомментировали информация о возможном переходе Миранчука
-
Основной игрок "Зенита" пропустит матчи с "Динамо" и "Ювентусом"
-
В тренерском штабе "Локомотива" произошли изменения
-
Серхио Рамос готов дебютировать за ПСЖ
-
Сёмин высказался о возможном уходе Миранчука из "Аталанты"
-
"Манчестер Юнайтед" определился с будущим Сульшера
-
Адвокат Марадоны назвал причины смерти легендарного аргентинца
-
"Спартак" - о встрече с болельщиками: "Прятаться никто не будет"
-
Россиянка забила самый быстрый гол в истории женского футбола
-
"Челси" не смог договориться с Кристенсеном о новом контракте
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17