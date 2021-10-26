Моуринью показал, как он руководил игроками "Ромы" после удаления в матче с "Наполи"

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Моуринью показал, как он руководил игроками "Ромы" после удаления в матче с "Наполи"

Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью показал, как он руководил своей командой после удаления в матче 9-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (0:0). 

"Когда у вас нет билета и вы отчаянно хотите посмотреть отличный футбольный матч", — написал Моуринью в своем инстаграме, прикрепив видео, как он пытается забраться на ограждение. 

"Рома", набрав 16 очков в девяти турах, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.

Не пропустите: Моуринью высказался о бывшем владельце "Ромы". | http://soccernews.ru
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